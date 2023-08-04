МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Белоруссия и ОАЭ проведут переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении белорусского правительства. Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии

"Одобрить позицию Республики Беларусь на переговорах по проекту соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в постановлении.

Документом министерство экономики уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с ОАЭ о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций. При этом ему разрешено при необходимости вносить в позицию республики изменения, не имеющие принципиального характера.