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2023
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Белоруссия и ОАЭ проведут переговоры по свободной торговле услугами
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Белоруссия и ОАЭ проведут переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, говорится в опубликованном на национальном правовом... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, белоруссия, оаэ, переговоры, услуги, инвестиции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Белоруссия и ОАЭ проведут переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении белорусского правительства.
"Одобрить позицию Республики Беларусь на переговорах по проекту соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в постановлении.
Документом министерство экономики уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения с ОАЭ о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций. При этом ему разрешено при необходимости вносить в позицию республики изменения, не имеющие принципиального характера.