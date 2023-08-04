МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса в мире являются частью развязанной против нее информационной войны, заявил в четверг российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Европа, Африка и Индия могут столкнуться с дефицитом продовольствия

"Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование "продуктов питания в качестве оружия" являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны", — заявил Антонов, чей комментарий опубликовало посольство РФ в соцсетях.

Таким образом он отреагировал на антироссийские заявления высокопоставленных представителей администрации США по продовольственной безопасности, сделанные в преддверии дебатов высокого уровня в Совбезе ООН.

По словам российского дипломата, даже стороннему наблюдателю понятно, что именно РФ вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, выступая надежным поставщиком сельхозпродукции.

"Пускаться в сравнение возможностей агроэкспорта нашей страны и Украины просто бессмысленно: доли на мировых площадках отличаются в разы!", — подчеркнул Антонов.

Как заверил российский посол в Вашингтоне, Москва готова укреплять комплексное взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли, помогая выстраивать в Африке самобытный и влиятельный центр мирового развития.

"Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с континентом", — заключил он.