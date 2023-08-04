МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с делегацией Генконсульства КНР во Владивостоке, китайцы заявили, что заинтересованы в экономическом сотрудничестве со столицей Колымы и планируют строить жилые дома в городе. В ЦБ объяснили повышение спроса на вторичное жилье в России

Магадан — город-побратим китайских Тунхуа и Шуанъяшань. Ранее магаданский вуз, Северо-Восточный госуниверситет реализовывал программы обмена студентами с китайскими вузами.

"Гости из Поднебесной планируют вести строительство в нашем городе, возможно жилых домов, в том числе с привлечением своих специалистов. Также рассмотрели вопрос прямых поставок из Магадана в Китай, минуя Владивосток, макулатурного вторичного картона: по этому направлению работает один из наших бизнесменов города", — написал в своем телеграм-канале мэр Магадана Юрий Гришан.

Глава города также добавил, что рассказал гостям из Китая о крупном магаданском инвестиционном проекте по строительству всесезонного спортивно-туристического комплекса "Солнечный. Магадан". Он предполагает создание горнолыжного комплекса для отдыха и занятий спортом на уровне международных стандартов.

"Территория объединит лыжные трассы, каток, банный комплекс, открытые спортивные площадки, маршруты для горного велосипеда, открытые спортивные площадки, веревочный городок, сервис-центр, кафе-бар и другие объекты. Этот проект многоступенчатый, и в части спортинфраструктуры уже успешно развивается, но мы ищем инвесторов для развития здесь гостиничного бизнеса, и в этом ключе китайские коллеги выразили интерес", — добавил Юрий Гришан.