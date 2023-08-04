МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Брюссель уже больше полугода сотрясают коррупционные скандалы, подрывая доверие граждан Евросоюза к своим руководителям, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Евросоюз считает свои убытки от борьбы США и Китая, пишут СМИ

В конце 2022 года полиция задержала вице-президента Европарламента Еву Кайли и еще пятерых подозреваемых. Кайли была обвинена в создании преступной группировки, отмывавшей деньги и занимающейся коррупцией. Кайли заподозрили в получении от Катара, Марокко и Мавритании дорогие подарки в обмен на политические уступки. В частности, в вопросе заключения соглашения о создании зоны свободной торговли или предоставления прав на рыболовство.

Но невзирая на громкие задержания и реформы в области профилактики взяточничества, проблема, как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, лишь усугубилась. Недавние обыски в доме главы подкомитета Европейского парламента по правам человека Мари Арены подтверждают это утверждение.

Спецслужбы Бельгии обвинили Арену в том, что она слишком поздно задекларировала поездки в Катар за счет эмирата, что она получала деньги в обмен на политические одолжения. А кроме того, правоохранители считают, что Арена играла ключевую роль в преступной группировке, занимавшейся коррупцией.



При этом недавние расследования в ходе так называемого катаргейта пришлось приостановить, подчеркивает издание. Как выяснилось, возглавлявший его бельгийский судья Мишель Клез не может претендовать на роль объективного арбитра, поскольку его сын ведет с сыном Арены совместный бизнес. Издание отмечает, что сегодня вообще трудно понять реальные масштабы этой коррупционной схемы, тем более никто из подозреваемых не признает своей вины.

Например, Ева Кайли, заявляющая, что обвинения против нее — это заговор, вскоре собирается возобновить работу в Европарламенте. Арена, по данным издания, тоже уверена, что все обвинения против нее вскоре будут сняты.



В результате авторы статьи признаются, что у них складывается впечатление, что все указанные резонансные аресты и расследования — лишь "игры мускулами", а не реальная борьба с коррупцией, угрожающей геополитической независимости Евросоюза.

Причем в Брюсселе, отмечает издание, не уверены, что принятых на сегодняшний день мер будет достаточно для предотвращения подобных случаев в будущем. К тому же страны Ближнего и Среднего Востока продолжают оказывать влияние на Европу. Так, Германия заключила контракт на поставку газа с Катаром, невзирая на то, что катарский газ считается неэкологичным.