МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Власти Китая приняли решение с 5 августа 2023 года отменить антидемпинговые и компенсационные пошлины на ввоз австралийского ячменя, заявило в пятницу министерство коммерции Китая. Китай впервые получил СПГ по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ

"Ввиду изменения ситуации на китайском рынке ячменя больше нет необходимости продолжать взимать антидемпинговые и компенсационные пошлины на импортируемый из Австралии ячмень… С 5 августа 2023 года антидемпинговые и компенсационные пошлины на импортируемый австралийский ячмень будут отменены", — указано в заявлении ведомства.

Отмечается, что ранее министерство коммерции КНР предложило Комитету тарификации и классификации при Госсовете КНР отменить соответствующие пошлины, и предложение ведомства было одобрено.

В 2020 году Китай ввел высокие тарифы на ключевые экспортные товары Австралии, такие как ячмень, говядина и вино. Он также прекратил импорт некоторых из наиболее важных экспортных товаров Австралии, включая уголь, что сократило торговлю на миллиарды долларов. В ответ Австралия пожаловалась во Всемирную торговую организацию (ВТО), утверждая, что Китай нарушил международные обязательства, искусственно и "безосновательно" завысив тарифы.

В феврале 2023 года министры торговли Австралии и Китая провели первую двустороннюю встречу с 2019 года, продемонстрировав признаки улучшения отношений. Недавно Китай снял торговые ограничения на австралийский уголь, а в апреле Австралия приостановила процесс подачи жалобы против КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО), стремясь спустя три года вновь открыть китайский рынок для австралийского ячменя.

Несмотря на возможное потепление торговых отношений Австралии и Китая, в сфере обороны остаются острые вопросы, где сталкиваются интересы двух стран. Ранее МИД КНР назвал лицемерными заявления стран AUKUS (Австралия, США и Великобритания), что они будут соблюдать стандарты нераспространения ядерного оружия, на фоне планов Австралии по покупке атомных подлодок. Пекин заявил, что три страны все дальше идут по ошибочному и опасному пути, преследуя собственные геополитические интересы и полностью игнорируя опасения международного сообщества.