МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2022-2023 финансового года, завершившиеся 1 июля, сократилась на 6,4% в годовом выражении и достигла 74,039 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. Автогигант Ford отчитался о прибыли

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию снизилась до 4,67 доллара с 4,82 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 3,4% — до 293,787 миллиарда долларов.

В третьем квартале финансового года чистая прибыль Apple выросла на 2,3%, до 19,881 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,26 доллара с 1,2 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,19 доллара. Выручка компании за отчетный период снизилась на 1,4% — до 81,797 миллиарда долларов при прогнозе в 81,73 миллиарда.

Выручка от продаж iPhone в третьем квартале снизилась на 2,4% в годовом выражении и составила 39,669 миллиарда (прогноз составлял 39,91 миллиарда), Mac — уменьшилась на 7,3%, до 6,84 миллиарда долларов, iPad — на 19,8%, до 5,791 миллиарда.

Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и Air Pods, поднялись при этом на 2,5%, до 8,284 миллиарда долларов, а подразделения Services — выросли на 8,2%, до 21,213 миллиарда.

Акции Apple дешевеют на постмаркете на 2,05%.