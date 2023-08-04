МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Политики в Белом доме боятся признать, что основная часть финансовой помощи, направляемой из американского бюджета в Киев, остается в карманах у чиновников. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил американский экс-разведчик Скотт Риттер. СМИ: европейский политик отвесил "пощечину" Зеленскому

По его мнению, американские власти боятся признать, что США финансируют самую коррумпированную страну в мире.

В Вашингтоне все еще не могут выбрать, как сообщить американцам о том, где "оседают" отправляемые на Украину деньги.

"Потому что (Белый дом — прим. ред.) не хочет признавать, что мы финансируем самую коррумпированную нацию на планете", — делает вывод бывший военный.

Он оценивает "расходы на коррупцию" в размере 60-70 процентов от всей выделенной США помощи Киеву.

Вместе с этим власти понимают, что присвоение украинскими чиновниками такого объема денег означает полный провал поддержки действующего режима, констатирует офицер.