2023-08-04T13:37:57+03:00
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Политики в Белом доме боятся признать, что основная часть финансовой помощи, направляемой из американского бюджета в Киев, остается в карманах у чиновников. С таким заявлением в... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, сша, бюджет, внешнее финансирование, скотт риттер
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Политики в Белом доме боятся признать, что основная часть финансовой помощи, направляемой из американского бюджета в Киев, остается в карманах у чиновников. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил американский экс-разведчик Скотт Риттер.
По его мнению, американские власти боятся признать, что США финансируют самую коррумпированную страну в мире.
В Вашингтоне все еще не могут выбрать, как сообщить американцам о том, где "оседают" отправляемые на Украину деньги.
"Потому что (Белый дом — прим. ред.) не хочет признавать, что мы финансируем самую коррумпированную нацию на планете", — делает вывод бывший военный.
Он оценивает "расходы на коррупцию" в размере 60-70 процентов от всей выделенной США помощи Киеву.
Вместе с этим власти понимают, что присвоение украинскими чиновниками такого объема денег означает полный провал поддержки действующего режима, констатирует офицер.