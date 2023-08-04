МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. У России есть три важных преимущества, благодаря которым ей удается побеждать Украину. Такое мнение высказал автор издания La Repubblica Джанлука Ди Фео в своей статье. В США раскрыли причину страха Вашингтона из-за Украины

"Украинское наступление сбавило темп, и Запад боится, что оно сойдет на нет в течение месяца", — отмечает автор.

Он обратил внимание на то, что Россия обладает мощной обороной и тактикой боевых генералов. "При том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями", — рассуждает он.

Результаты контрнаступления Украины вызывают все увеличивающееся беспокойство не только в Киеве, но и в числе ее союзников. Опасения, что ВСУ не сумеют к сентябрю оттеснить россиян с укрепленных позиций, создаст тяжелую ситуацию как в политическом, так и в военном плане.

По мнению журналиста, в наихудшем развитии событий бросок украинских войск на Крым будет отложен до конца весны 2024 года. Это позволит России еще сильнее укрепить свое положение.

Если украинские военные не сумеют занять Мариуполь и Мелитополь к середине сентября текущего года, считает автор статьи, у Москвы в руках окажется главный козырь: время. Его будет много для того, чтобы расколоть поддерживающие Украину страны.

Ди Фео также обратил внимание на то, что разговоры о перемирии "по корейскому образцу" в дипломатических кругах возобновились.

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