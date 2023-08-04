МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Европейский центробанк снова поднимет ставки на ближайшем заседании, несмотря на критическое состояние экономики Европы, констатирует итальянское издание Il Fatto Quotidiano. СМИ сообщили о "тройной ловушке" России для Зеленского

"Европейская экономика, мягко говоря, в замороженном состоянии", — пишет автор статьи и добавляет, что худшее, несомненно, впереди.

Для Европы главной ахиллесовой пятой стала промышленность: здесь показатели резко ухудшаются. Наблюдается критическое замедление роста в сфере услуг, а результаты борьбы с инфляцией "перечеркнуты" мерами ЕЦБ.

"Франция и Германия демонстрируют низкие показатели, однако экономическая активность падает по всей еврозоне: промышленность сокращается, сфера услуг замедляется, и худшее еще впереди", — рассуждает издание.

Все процессы, которые сейчас происходят в экономике ЕС, показывают высокий риск рецессии во втором полугодии: промышленность продолжает падать, сфера услуг, которая еще недавно держалась на плаву, теряет темпы роста.

Италии некоторое время удавалось показывать прирост в ВВП. Но в последнем бюллетене Банк Италии указал на то, что весной "развитие остановилось".

"В четверг процентные ставки были вновь повышены на 25 пунктов для борьбы с инфляцией, которая уже самостоятельно возвращается в норму, но Европейский центральный банк под руководством Кристин Лагард готовится вновь нанести удар по остаткам роста Старого Света", — резюмирует автор статьи Марко Паломби.