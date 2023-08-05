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"Будет трудно": СМИ сообщили о шокирующем признании Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский в курсе планов стран Запада оказывать на него давление ради того, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров, пишет американское издание... ПРАЙМ, 05.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, переговоры, россия, саудовская аравия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский в курсе планов стран Запада оказывать на него давление ради того, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров, пишет американское издание New York Times.
"В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы, по его мнению, будет нарастать давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам". — говорится в статье.
Это заявление президента Украины было сделано накануне намеченных на эти выходные переговоров в Саудовской Аравии с несколькими десятками стран для получения новой поддержки. При этом Киеву нельзя потерять поддержку от Запада, так как изнурительное и дорогостоящее контрнаступление украинской армии так и не достигло необходимого результата: перелома не произошло.
Королевство Саудовская Аравия планировало провести в городе Джидда 5-6 августа переговоры по ситуации на Украине, были приглашены представители около 30 стран, исключая Россию. Свое участие успели подтвердить США, Британия, ЮАР, Польша и политики Евросоюза. От Китая готовность приехать в СА подтвердил спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его страна во встрече участвовать не будет.