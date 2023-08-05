МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский в курсе планов стран Запада оказывать на него давление ради того, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров, пишет американское издание New York Times. Украина готовится подложить Европе большую газовую свинью

"В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет еще более сложной, так как в ближайшие месяцы, по его мнению, будет нарастать давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам". — говорится в статье.

Это заявление президента Украины было сделано накануне намеченных на эти выходные переговоров в Саудовской Аравии с несколькими десятками стран для получения новой поддержки. При этом Киеву нельзя потерять поддержку от Запада, так как изнурительное и дорогостоящее контрнаступление украинской армии так и не достигло необходимого результата: перелома не произошло.

Королевство Саудовская Аравия планировало провести в городе Джидда 5-6 августа переговоры по ситуации на Украине, были приглашены представители около 30 стран, исключая Россию. Свое участие успели подтвердить США, Британия, ЮАР, Польша и политики Евросоюза. От Китая готовность приехать в СА подтвердил спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его страна во встрече участвовать не будет.