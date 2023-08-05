Welt: немецкий политик Вайдель призвала отказать Украине в военной помощи
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Германии необходимо придерживаться нейтралитета и отказаться от поставок оружия на Украину. С таким призывом в эфире немецкого телеканала Welt выступила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Она заявила, что партия АдГ выступает против поставки оружия киевским властям.
"Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии", — призвала политик.
При этом Вайдель напомнила о том, что все забыли предысторию конфликта на Украине. О этой стороне вопроса сейчас нигде не говорят. тем не менее, считает политический деятель, чтобы урегулировать такого рода сложные ситуации всегда необходимо помнить, с чего все началось.
Вайдель добавила, что действия Североатлантического альянса (НАТО) в ситуации на Украине были полностью продиктованы только одним выгодоприобретателем, и это США. Именно Белый дом, придерживаясь собственной выгоды, привел к серьезным рискам безопасности всю Европу.
В мае текущего года власти Германии согласовали еще один пакет военной помощи Киеву на сумму 2,7 миллиарда евро. Как заявлял в бундестаге канцлер страны Олаф Шольц в июле, что ФРГ с начала конфликта и в течение пяти лет будет тратить из бюджета в сумме 17 миллиардов евро на помощь Киеву.
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