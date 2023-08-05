МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Германии необходимо придерживаться нейтралитета и отказаться от поставок оружия на Украину. С таким призывом в эфире немецкого телеканала Welt выступила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Будет трудно": СМИ сообщили о шокирующем признании Зеленского

Она заявила, что партия АдГ выступает против поставки оружия киевским властям.

"Конфликт должен разрешиться за столом переговоров. Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии", — призвала политик.

При этом Вайдель напомнила о том, что все забыли предысторию конфликта на Украине. О этой стороне вопроса сейчас нигде не говорят. тем не менее, считает политический деятель, чтобы урегулировать такого рода сложные ситуации всегда необходимо помнить, с чего все началось.

Вайдель добавила, что действия Североатлантического альянса (НАТО) в ситуации на Украине были полностью продиктованы только одним выгодоприобретателем, и это США. Именно Белый дом, придерживаясь собственной выгоды, привел к серьезным рискам безопасности всю Европу.

В мае текущего года власти Германии согласовали еще один пакет военной помощи Киеву на сумму 2,7 миллиарда евро. Как заявлял в бундестаге канцлер страны Олаф Шольц в июле, что ФРГ с начала конфликта и в течение пяти лет будет тратить из бюджета в сумме 17 миллиардов евро на помощь Киеву.