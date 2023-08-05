МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский отправил руководству Североатлантического альянса призыв о помощи: подконтрольная Киеву армия терпит бедствие из-за разгрома контрнаступления. Об этом сообщает журналист издания The War Zone Говард Альтман. "Мы против": немецкий политик честно высказалась об Украине

"Несмотря на поставки Украине оружия на миллиарды долларов и подготовку военных в учебных лагерях США и НАТО, прогресс в контрнаступлении был скромным", — оценивает автор статьи ситуацию на Украине и добавляет, что "теперь Киев меняет тактику".

Командование ВСУ резко изменило свою тактику и подало "четкий сигнал" блоку НАТО. Мечты о глобальном поражении России не увенчались успехом.

Теперь же, отмечает автор материала, руководство украинских военных вынуждено отказаться от оказавшихся губительными попыток продвижения по заминированным полям. Они будут вынуждены "ограничиться артиллерийскими обстрелами", приходит к выводу обозреватель.

Ситуация на поле боя "поднимает вопросы о качестве подготовки, которую украинцы получили от Запада", пишет издание. Также встает острый вопрос об эффективности оружия, которое обошлось для западных налогоплательщиков в десятки миллиардов долларов. Только от Администрации президента США Джо Байдена было выделено 44 миллиарда долларов на "преобразование украинской армии в боевую силу по стандартам НАТО".