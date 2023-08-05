МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Удары со стороны Украины на нефтяную инфраструктуру в Черном море, выстроенную Россией, разозлили "хозяев" в Белом доме и поставили под угрозу дальнейшую поддержку президента Зеленского, пишет издание Financial Times. СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия

"Атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, вызовет беспокойство в Вашингтоне и других западных столицах", — отмечает автор.

Как рассказал изданию экс-аналитик ЦРУ Хелим Крофт, в Вашингтоне не будут "благостны" к действиям украинских военных, которые нацелены на сокращение экспорта российских товаров, в том числе — сырья. Это объясняется тем, что политика Америки в целом и президента Джо Байдена нацелена на как можно более скорое и сильное снижение цен на нефть. Это необходимо Белому дому, чтобы провести успешную предвыборную президентскую кампанию.

Во главе переживаний Администрации Байдена кроется в том, что Украину будет сложно финансировать, если глобальный энергокризис получит большие масштабы, считает собеседник издания. В таком случае Западу придется больше концентрироваться на собственных проблемах в промышленности и борьбе с инфляцией, чем на поддержке Киева.

Росморречфлот в субботу, 5 августа, сообщил о пробоине в российском танкере "Сиг". Это произошло в той части корабля, где находится машинное отделение. В южной части Керченского пролива, по предварительной версии, морской дрон атаковал российское судно. "Сиг" остался на плаву. С него проводят откачку воды.