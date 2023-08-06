2023-08-06T10:47:21+03:00
2023-08-06T10:47:21+03:00
2023-08-06T10:47:21+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230806/841308442.html
"ВСУ обречены". Разведчик рассказал о шокирующем приказе Зеленскому от НАТО
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Представители стран Североатлантического альянса (НАТО) "приказали" президенту Украины Владимиру Зеленскому снова послать механизированные батальоны ВСУ "на убой". С таким... ПРАЙМ, 06.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, всу, экономика, политика, скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/02/841240268.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/02/841240268.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/02/841240267.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/02/841240267.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/02/841240255.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/02/841240255.jpg
https://1prime.ru/world/20230805/841307014.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса (НАТО) "приказали" президенту Украины Владимиру Зеленскому снова послать механизированные батальоны ВСУ "на убой". С таким заявлением выступил экс-разведчик США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Redacted он отметил, что подконтрольные Зеленскому войска были вынуждены вернуться к массовым бронетанковым штурмам на полях сражений.
"Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают", — отметил бывший представитель американского военного ведомства.
В блоке НАТО недовольны тем, как идет украинское контрнаступление, добавил он. В Брюсселе не видят значительных успехов ВСУ. Отмечено и то, что украиские военные стали меньше применять поставленную Западом технику в своих атаках. Из-за этого, добавил Риттер, руководители военного альянса начали "давить" на Зеленского, заставляя его вернуться к натовской тактике штурмов, которая подразумевает использование большего количества бронетехники. По мнению эксперта, в противном случае Киев рискует лишиться военной поддержки Запада.
"Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — добавил он.