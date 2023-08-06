МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Представители стран Североатлантического альянса (НАТО) "приказали" президенту Украины Владимиру Зеленскому снова послать механизированные батальоны ВСУ "на убой". С таким заявлением выступил экс-разведчик США Скотт Риттер. СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия

В эфире YouTube-канала Redacted он отметил, что подконтрольные Зеленскому войска были вынуждены вернуться к массовым бронетанковым штурмам на полях сражений.

"Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают", — отметил бывший представитель американского военного ведомства.

В блоке НАТО недовольны тем, как идет украинское контрнаступление, добавил он. В Брюсселе не видят значительных успехов ВСУ. Отмечено и то, что украиские военные стали меньше применять поставленную Западом технику в своих атаках. Из-за этого, добавил Риттер, руководители военного альянса начали "давить" на Зеленского, заставляя его вернуться к натовской тактике штурмов, которая подразумевает использование большего количества бронетехники. По мнению эксперта, в противном случае Киев рискует лишиться военной поддержки Запада.

"Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — добавил он.