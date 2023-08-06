МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В руководстве Украины пройдут очередные кадровые чистки. Как пишет агентство Reuters, президент страны Владимир Зеленский накануне объяснил это решение необходимостью борьбы с коррупцией. "ВСУ обречены". Разведчик рассказал о шокирующем приказе Зеленскому от НАТО

"На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями", — заявил президент Украины.

Этим жестом, считает агентство, Киев хочет произвести впечатление на поддерживающих Украину финансово западные страны.

Зеленский не стал называть конкретные имена или должности чиновников, кого затронет увольнение. Ранее он высказывал свое возмущение коррупцией, которую выявили в ходе проверки военкоматов.

Коррумпированность чиновников на Украине ставит под угрозу дальнейшее снабжение Киева помощью со стороны Запада. Об это сообщалось в обзоре генинспектора госдепартамента США по контролю за выделяемой Киеву финансирования и снабжения.