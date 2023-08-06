МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины разрушила космополитический миф о странах Европы, констатирует обозреватель британского издания Unherd. Если раньше Евросоюз позиционировал себя как "хорошего парня", на чьи ценности покушаются все вокруг, то сейчас, оказывая поддержку нацистскому Киеву, "мирная" Европа катится к безумному национализму, добавляет автор статьи. Зеленский сделал неожиданное заявление по Украине

За последнее десять лет в странах региона наблюдается изменение подхода власти как к внутренней, так и к международной политике через призму бинарных противоположностей: демократия противопоставляется авторитаризму, либерализм — консерватизму, интернационализм — национализму и так далее. С февраля 2022 года этот подход распространился еще дальше.

Евросоюз в ситуации с Украиной выбрал себе образ "хорошего парня", поскольку, как кажется брюссельским политикам, регион считает важнейшими две ценности: демократию и либерализм. На их взгляд, именно этим основам европейского общества угрожает Россия.

"Однако, оказывая поддержку нацистскому правительству Украины, Европа скатилась к ярому национализму", – считает обозреватель.

Он прогнозирует, усиление националистических настроений в странах ЕС из-за Украины. Главным катализатором этих настроений может стать возможное принятие страны в ЕС.

Реакция членов Евросоюза на украинский кризис сильно разнится с тем, что было раньше ответом на схожие события в других странах, напоминает издание. Признаком этого он назвал готовность принять украиских беженцев в тот момент, когда "ворота гостеприимства" Европы перестали принимать мигрантов в Средиземноморье. Тем самым, резюмирует автор, Евросоюз указывает, что он "белый союз".