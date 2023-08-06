МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Все территории, которые принадлежат России по Конституции, будут освобождены от украинских военных уже скоро, прогнозирует бывший американский разведчик Скотт Риттер. СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе

Как заявил эксперт в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, россияне не сдадутся, пока не заберут свои земли.

"Россия никогда не оставит области, принадлежащие ей по Конституции", — отметил экс-офицер ВС США.

Риттер отметил, что в случае продолжения правительства Зеленского военных действий, Киев потеряет контроль и над другими территориям. По его мнению, такими городами могут стать Харьков или Одесса.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва хочет контролировать все те регионы, которые в настоящее время записаны в Конституции страны. Этот документ является основным в России.

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ.

Ранее Риттер отмечал, что в контрнаступление ВСУ, которым командует Зеленский, начали отправлять механизированные батальоны. Это сделано по приказу руководство блока НАТО. "Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — указал американский эксперт.