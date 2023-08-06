МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россия и Китай начали налаживать сотрудничество в сфере высшего образования. К этому их подтолкнули санкции со стороны западных стран, пишет South China Morning Post. "Все заберут". Зеленскому раскрыли, как изменятся границы Украины

Антироссийская политика таких игроков, как США и Евросоюз, толкают российские и китайские вузы к масштабированию сотрудничества, отмечается в статье. "Очень скоро наиболее востребованными будут специалисты с бизнес-образованием, владеющие русским и китайским языками", — констатирует автор статьи.

Получив "заморозку отношений" и академических связей с коллегами в США и ЕС, российские университеты перешли к налаживанию сотрудничества с коллегами в Поднебесной.

Когда в марте председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, стороны договорились "содействовать сотрудничеству между университетами и колледжами в России и Китае", и подписали соответствующий документ.

Одним из последних таких примеров взаимодействия двух стран стало решение университета "Синергия" заключить партнерские отношения с университетом Шаньтоу в провинции Гуандун на юге Китая. Студенты смогут пройти обучение по международной торговле, а также выучить китайский и русский языки.

В сентябре 35 студентов из России будут зачислены на обучение по новой программе двойного диплома.

Отмечается, что в условиях расширения делового сотрудничества Москвы и Пекина, эти специалисты будут весьма востребованы. "Сейчас мы наблюдаем стремительный рост российско-китайской торговли, поэтому нам нужны специалисты в этой области", — подтвердил ректор "Синергии" Артем Васильев.

"Углубление сотрудничества в сфере высшего образования является отражением укрепления двусторонних отношений в целом и что в значительной степени это обусловлено усилением давления со стороны Запада", — цитирует издание профессора Нанкинского университета сообщений и телекоммуникаций, специализирующийся на изучении китайско-российских связей в области образования Го Цяна.

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