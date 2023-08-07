МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Франция приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо после угрозы ее властей выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в случае военного вмешательства в ситуацию в Нигере, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление МИД страны. ЭКОВАС приостанавливает коммерческие транзакции с Нигером

Соответствующее решение принято после совместного заявления правительств Буркина-Фасо и Мали о выходе из ЭКОВАС в случае интервенции в Нигер, отметило агентство.

Ранее переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выпустили совместное заявление, отметив, что "любое военное вмешательство против Нигера привело бы к выходу Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС, а также принятию мер законной обороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера". Также в документе указывалось, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, который решил "взять в руки свою судьбу". Страны осудили "настойчивость" во введении санкций против Нигера со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), подчеркнув, что отказываются применять эти санкции.

Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявлял глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС применит силу для восстановления конституционного порядка. При этом западные СМИ писали, что план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. ЭКОВАС ранее объявил, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.

При этом в минувшее воскресенье тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.

Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".