МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Крупнейшие европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум в 100 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на проведенный ею анализ. Китайские компании не покинут Нигер из-за переворота, считает эксперт

По ее данным, порядка 176 компаний зафиксировали "обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса".

При этом в материале не учитывается более высокая стоимость энергии и прочей продукции после осложнения украинского конфликта и введения ряда санкций против РФ.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".