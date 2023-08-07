МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. Глава МИД Венгрии рассчитывает на поставки СПГ из Катара с 2027 года

"Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиарда рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", — сказал он.

Посол указал, что в первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 миллионов катарских риалов.

По словам Догадкина, перспективным направлением взаимодействия две страны также считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".

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