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Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на 160 миллиардов рублей
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Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. "Расширяется наше... ПРАЙМ, 07.08.2023
новости, экономика, мировая экономика, катар, россия, проекты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
"Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 миллиарда рублей, или 7,2 миллиарда катарских риалов", — сказал он.
Посол указал, что в первом квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 миллионов катарских риалов.
По словам Догадкина, перспективным направлением взаимодействия две страны также считают сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора "Север-Юг".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.