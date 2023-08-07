МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 миллиарда долларов — до 584,2 миллиарда, в результате чего страна уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков. ЦБ назвал сумму международных российских резервов

Две страны соревнуются друг с другом по этому показателю еще с 2015 года: тогда объемы резервов максимально сблизились, а летом 2021 года Индия закрепилась на четвертом месте и осталась там по итогам года. В прошлом году Россия поднялась на четвертое место: тогда российские активы с учетом замороженных Западом составили 540 миллиардов долларов против индийских в 532 миллиарда долларов. Однако в мае этого года Индия вновь заняла четвертое место с активами в 590,7 миллиарда долларов.

Китай сохранил за собой многолетнее лидерство по показателю международных резервов — на конец мая текущего года его активы составили 3,371 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с резервами в 1,254 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 886 миллиардов долларов.

В топ-10 также входят Саудовская Аравия (442,2 миллиарда долларов), Гонконг (421 миллиард долларов), Южная Корея (420,98 миллиарда долларов) и Бразилия (343,5 миллиарда долларов). Десятку держателей крупнейших международных резервов в мае замыкает Сингапур (325,7 миллиарда долларов), вытеснивший Германию на 11-ое место.

США продолжают занимать 12-ое место, а далее следуют Италия, Франция и Таиланд. Усилила свои позиции Мексика, поднявшись на 16-ое место и сместив Великобританию на 17-ое. Израиль, Польша и Индонезия замыкают двадцатку лидеров.

Из "Большой двадцатки" в топ-50 по международным резервам также присутствуют Канада (22-е место), Турция (26-е место), ЮАР (32-е место), Австралия (34-е место) и Аргентина (49-е место).

Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на начало августа раскрыли данные за май.