МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Турецкая сторона подготовила ряд конкретных вариантов по совместному с Россией обеспечению продовольствием нуждающихся стран, обсуждает их с Москвой, но не будет разглашать до достижения консенсуса, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган ждет рекорда по числу прибывших в Турцию российских туристов

Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

"У турецкой стороны есть ряд таких конкретных вариантов (по обеспечению продовольствием), мы обсуждаем их с российской стороной, ведется диалог по этой линии. Но сейчас никаких информаций на этот счет не будет, дождемся конкретных договоренностей и консенсуса", — заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать конкретные инициативы турецкой стороны по обеспечению продовольствием нуждающихся стран.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.