МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рост расходов государств и сокращение промышленного производства на 4 процента в год — вот та цена, которую будут платить европейцы за повышение ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) в будущем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование. Прощайте, санкции. Бывшая колония нанесла Европе удар в спину

"Повышение ставок ЕЦБ сократит объем экономического производства на 4%, и этот удар совпадет с возвращением ограничений на госрасходы

По мнению автора статьи, такое решение регулятора может стать крупнейший политическим ударом с момента создания единой валюты.

"Сочетание более высоких процентных ставок и возобновившегося ограничения государственных расходов угрожает задушить экономический рост и повысить риск серьезной рецессии", — говорится в статье.

Эффект от ужесточения монетарной политики, который начался в прошлом году, достигнет пика в следующем, 2024 году. Это будет стоить экономике еврозоны 3,8 процента падения ВВП.

Если цены на энергоносители будут продолжать расти, то действия ЕЦБ и отмена поддержки из бюджета увеличит падение ВВП до 5 процентов. В результате, нынешние действия политиков в регионе будут "аукаться" еще несколько лет.