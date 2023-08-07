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Рост расходов государств и сокращение промышленного производства на 4 процента в год — вот та цена, которую будут платить европейцы за повышение ставок Европейского центрального... ПРАЙМ, 07.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, еврозона, рецессия, европа, евросоюз, ецб
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рост расходов государств и сокращение промышленного производства на 4 процента в год — вот та цена, которую будут платить европейцы за повышение ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) в будущем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование.
"Повышение ставок ЕЦБ сократит объем экономического производства на 4%, и этот удар совпадет с возвращением ограничений на госрасходы
По мнению автора статьи, такое решение регулятора может стать крупнейший политическим ударом с момента создания единой валюты.
"Сочетание более высоких процентных ставок и возобновившегося ограничения государственных расходов угрожает задушить экономический рост и повысить риск серьезной рецессии", — говорится в статье.
Эффект от ужесточения монетарной политики, который начался в прошлом году, достигнет пика в следующем, 2024 году. Это будет стоить экономике еврозоны 3,8 процента падения ВВП.
Если цены на энергоносители будут продолжать расти, то действия ЕЦБ и отмена поддержки из бюджета увеличит падение ВВП до 5 процентов. В результате, нынешние действия политиков в регионе будут "аукаться" еще несколько лет.