МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Почти девять миллионов человек в Испании столкнулись с ограничениями властей по использованию гидроресурсов. Причина: аномальная жара и засуха, сообщает издание El Pais. Хранители еврозоны взяли курс на суицид

Как стало известно газете, больше всего запретов на использование воды введено в Каталонии. В 495 муниципалитетах этого региона наложены различные ограничения на использование воды. В том числе, запрещено мыть автомобили и поливать сады. Гражданам и бизнесу предписано сократить промышленное потребление воды, а также снизить бытовое потребление (в том числе, стирку).

До этого правительство Каталонии объявило чрезвычайную ситуацию в нескольких населенных пунктах из-за сильной засухи.

В другом испанском регионе — автономном сообществе Андалусия — тоже были введены ограничения для экономии воды. Здесь почти 40 муниципалитетов ввели график отключения подачи воды в определенные часы. В городе Малага на юге страны отключили в том числе души на пляжах.

Жара, которая этим летом охватила большую часть Европы, привела к дефициту воды в Испании, население которой составляет 47 миллионов человек. Водохранилища страны заполнены только на 42 процента.