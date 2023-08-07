2023-08-07T13:57:23+03:00
2023-08-07T13:57:23+03:00
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Европейцев ограничили в воде из-за засухи
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Почти девять миллионов человек в Испании столкнулись с ограничениями властей по использованию гидроресурсов. Причина: аномальная жара и засуха, сообщает издание El Pais. Как стало... ПРАЙМ, 07.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, засуха, испания, ограничение, вода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Почти девять миллионов человек в Испании столкнулись с ограничениями властей по использованию гидроресурсов. Причина: аномальная жара и засуха, сообщает издание El Pais.
Как стало известно газете, больше всего запретов на использование воды введено в Каталонии. В 495 муниципалитетах этого региона наложены различные ограничения на использование воды. В том числе, запрещено мыть автомобили и поливать сады. Гражданам и бизнесу предписано сократить промышленное потребление воды, а также снизить бытовое потребление (в том числе, стирку).
До этого правительство Каталонии объявило чрезвычайную ситуацию в нескольких населенных пунктах из-за сильной засухи.
В другом испанском регионе — автономном сообществе Андалусия — тоже были введены ограничения для экономии воды. Здесь почти 40 муниципалитетов ввели график отключения подачи воды в определенные часы. В городе Малага на юге страны отключили в том числе души на пляжах.
Жара, которая этим летом охватила большую часть Европы, привела к дефициту воды в Испании, население которой составляет 47 миллионов человек. Водохранилища страны заполнены только на 42 процента.