NZZ: Зеленский будет отвечать за все неудачи перед "американскими кураторами"
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Западные наставники из-за провала контрнаступления ВСУ все чаще требуют от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений. Как пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, это связано с тем, что в последние дни провал войск стал слишком заметен.
"Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева", — пишет издание и добавляет, что представители спецслужб США перестали скрывать свое разочарование.
По мнению газеты, теперь политическая судьба Зеленского находится в прямой зависимости от выполнения данных своим кураторам обещаний: вернуть под контроль Киева утраченные территории.
Президент Украины уже признал: контрнаступление идет не так, как хотелось бы.
По мнению опрошенных газетой специалистов, в успех контрнаступление ВСУ верить все сложнее. Это связано с тем, что украинские военные уже израсходовали большой объем ресурсов.
Успешность управления Зеленского вызывает вопросы и в США: экс-разведчик Скотт Риттер заявил об отправке в контрнаступление механизированных батальонов. Это говорит о том, что блоку НАТО не жалко украинцев.
"Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — указал американский эксперт.
Он отметил, что конфликт на Украине, по сути, является противостоянием России и Запада, и подчеркнул, что США — единственная в мире страна, чья военная доктрина предусматривает нанесение превентивного ядерного удара.
https://1prime.ru/world/20230807/841326089.html