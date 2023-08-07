МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Западные наставники из-за провала контрнаступления ВСУ все чаще требуют от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений. Как пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, это связано с тем, что в последние дни провал войск стал слишком заметен. Экс-разведчик США объяснил, почему американская политика "самоубийство"

"Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева", — пишет издание и добавляет, что представители спецслужб США перестали скрывать свое разочарование.

По мнению газеты, теперь политическая судьба Зеленского находится в прямой зависимости от выполнения данных своим кураторам обещаний: вернуть под контроль Киева утраченные территории.

Президент Украины уже признал: контрнаступление идет не так, как хотелось бы.

По мнению опрошенных газетой специалистов, в успех контрнаступление ВСУ верить все сложнее. Это связано с тем, что украинские военные уже израсходовали большой объем ресурсов.

Успешность управления Зеленского вызывает вопросы и в США: экс-разведчик Скотт Риттер заявил об отправке в контрнаступление механизированных батальонов. Это говорит о том, что блоку НАТО не жалко украинцев.

"Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — указал американский эксперт.

Он отметил, что конфликт на Украине, по сути, является противостоянием России и Запада, и подчеркнул, что США — единственная в мире страна, чья военная доктрина предусматривает нанесение превентивного ядерного удара.