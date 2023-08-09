ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Власти США ограничат возможности инвестирования в китайские компании, связанные с высокотехнологическим и военным сектором, соответствующий указ подпишет в среду президент США Джо Байден, сообщил на брифинге в среду высокопоставленный представитель администрации. США ограничат инвестиции в китайские компании, сообщили СМИ

"Это решение, принятое в соответствии с интересами национальной безопасности, а не экономикой", — сказал представитель администрации США, анонсируя новую ограничительную меру. Он пояснил, что новый президентский указ предписывает министерству финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта.

Он заверил, что США намерены обеспечить наиболее возможную прозрачность в реализации новых ограничительных мер, действие которых будет осуществляться постепенно. "Это первый этап, и его полное действие начнется по окончании этого процесса", — сказал высокопоставленный представитель, добавив, что президентский указ предусматривает конкретные меры, которые в ближайшее время будут вынесены на публичное обсуждение и будут дорабатываться.

Он также сообщил, что инициатива обсуждалась не только с партнерами и союзниками, но в том числе и с Пекином.

Как сообщили в администрации, ограничения инвестиций коснутся компаний, занятых в разработке и производстве полупроводников, искусственного интеллекта, применяемого в военной сфере. Как заявили в администрации, новые меры "не дадут применять американский капитал для модернизации чужой армии и создания угрозы национальной безопасности США". "Китаю, очевидно, не нужны наши деньги, им нужна наши ноу-хау", — указал в связи с новыми ограничениями представитель администрации. Китай опубликовал внешнеторговую статистику за январь-июль

Ранее в среду американские СМИ сообщили о планах США ограничить инвестиции в китайские компании, которые получают по меньшей мере половину своей прибыли от передовых технологических отраслей, таких как квантовые вычисления, полупроводники и искусственный интеллект (ИИ). По информации источников, на полную имплементацию новых правил может понадобиться около года. Ранее в интервью Bloomberg Television министр финансов США Джаннет Йеллен подчеркивала, что предстоящие ограничения будут "узконаправленными". По ее мнению, это не окажет "фундаментального влияния на инвестиционный климат в Китае". Йеллен заявляла в мае, что администрация Байдена обсуждает ограничения на внешние инвестиции в Китай, которые могут быть направлены на технологии, угрожающие национальной безопасности США.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявляла, что Китай выступает против политизации Вашингтоном экономических, торговых и технологических вопросов и надеется, что США не будут препятствовать экономическому развитию страны.