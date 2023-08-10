БРЮССЕЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия будет изучать введенные США ограничения на инвестиции в технологический сектор китайской экономики, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя ЕК. США ограничат инвестиции в китайские высокотехнологические компании

"Мы принимаем к сведению указ об иностранных инвестициях, опубликованный США 9 августа. Мы внимательно проанализируем это постановление… Мы находимся в тесном контакте с администрацией США и надеемся на продолжение сотрудничества по этой теме", — приводятся в сообщении слова представителя.

Отдельно отмечается, что министерство экономики ФРГ приняло к сведению решение ЕК провести оценку американских ограничений и страна "будет активно вовлечена в этот процесс".

Накануне Белый дом объявил, что американский президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности, в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Китай крайне разочарован очередными американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран.

Китайский МИД призвал США прекратить политизацию торгово-экономических и технологических вопросов и превращения их в инструмент или в оружие, немедленно отменить ошибочные решения и ограничения на инвестиции в Китай, а также создать благоприятные условия для китайско-американского торгово-экономического сотрудничества.