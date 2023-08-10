НЬЮ-ДЕЛИ, 10 авг — ПРАЙМ. Индия начнет экспортировать томаты из Непала на фоне роста их цены на 1400%, заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Индия установила рекорд по добыче угля в 2022-2023 финансовом году

"Цены на помидоры на оптовом рынке выросли более чем на 1400% до рекордных 140 рупий (1,69 доллара) за килограмм за последние три месяца, при этом фермеры ссылаются на такие причины, как недостаточное количество осадков и более высокие температуры", — заявила министр, выступая в нижней палате парламента.

Она отметила, что Индия будет импортировать помидоры из Непала на фоне рекордно высокого роста цен в стране. По словам Ситхараман, первая партия импортированных томатов поступит в города Варанаси, Лакхнау и Канпур, расположенных на севере Индии, к пятнице.

Министр добавила, что Национальная кооперативная федерация потребителей Индии проведет продажу помидоров в Дели по субсидированной цене в эти выходные, закупив их в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Карнатака.

"Национальная кооперативная федерация потребителей Индии планирует крупную распродажу помидоров в Дели по субсидированной цене 70 рупий за килограмм в эти выходные, она охватит все уголки Дели", — сказала Ситхараман.