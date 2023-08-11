МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России в альтернативных сценариях допускает усиление фрагментации мировой экономики и мировой кризис, сопоставимый с 2008 годом, говорится в материалах к проекту ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов". Россия вышла из кризиса, заявил Песков

"Альтернативный сценарий "Усиление фрагментации" предполагает дальнейшее усиление процесса разделения стран на блоки… Возможное дальнейшее усиление фрагментации будет выражаться в стремлении стран локализовать производства на своих территориях, ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, строить партнерства по географической близости и дружественности в геополитической повестке", — сказано в сообщении.

В этом сценарии санкционное давление на российскую экономику может увеличиться, а темпы ее роста в 2024 году сложатся около нуля и даже несколько ниже, в 2025 году возможен рост до 1%. Инфляция в этом случае умеренно вырастет — до 5-7% и вернется к 4% в 2025 году. А средняя ключевая ставка сложится, соответственно, на 2,5 и 1,5 процентного пункта выше, чем в базовом сценарии, где она в 2024 году на уровне 8,5-9,5% и 6,5-8,5% в 2025 году.

Еще один альтернативный базовому сценарию ЦБ — "Рисковый", который предполагает сохранение устойчивого инфляционного давления в развитых странах, что заставляет центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику сильнее. "Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов", — указывается в материалах.

В случае реализации этого сценария для российской экономики возможно дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет. Цены на нефть существенно снизятся. Сокращение выпуска российской экономики будет продолжаться два года.

Экономика перейдет к восстановительному росту в 2-3% только в 2026 году, а ее возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода. Инфляция в 2024 году вырастет до 11-13% из-за усиления шоков предложения и ослабления рубля, а ключевая ставка в среднем в 2024 году составит 12,5-13,5% годовых.