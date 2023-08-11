МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Буркина-Фасо разрешает экспорт зерна в Нигер "в знак солидарности с народом" страны, сообщает издание Burkina24 со ссылкой на заявление властей. В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства, сообщил Al-Arabiya

Согласно документу, в ноябре 2022 года экспорт пшена, кукурузы и сорго был приостановлен. Однако "в знак солидарности с нигерцами" правительство Буркина-Фасо в порядке исключения будет выдавать разрешения на экспорт этих культур в Нигер.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

ЭКОВАС ранее объявила, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Буркина-Фасо входит в ЭКОВАС.