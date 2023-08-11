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2023
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Правительство Буркина-Фасо разрешило экспорт зерна в Нигер, пишут СМИ
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Буркина-Фасо разрешает экспорт зерна в Нигер "в знак солидарности с народом" страны, сообщает издание Burkina24 со ссылкой на заявление властей. Согласно документу, в ноябре 2022... ПРАЙМ, 11.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, буркина-фасо, нигер, экспорт зерна
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Буркина-Фасо разрешает экспорт зерна в Нигер "в знак солидарности с народом" страны, сообщает издание Burkina24 со ссылкой на заявление властей.
Согласно документу, в ноябре 2022 года экспорт пшена, кукурузы и сорго был приостановлен. Однако "в знак солидарности с нигерцами" правительство Буркина-Фасо в порядке исключения будет выдавать разрешения на экспорт этих культур в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
ЭКОВАС ранее объявила, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Буркина-Фасо входит в ЭКОВАС.