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Япония и Замбия планируют сотрудничать в области добычи полезных ископаемых
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Япония и Замбия подписали меморандумы о развитии сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых, а также создании соответствующей инфраструктуры. Документы были подписаны в... ПРАЙМ, 12.08.2023
экономика, мировая экономика, промышленность, новости, япония, замбия, сотрудничество, добыча, полезные ископаемые
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Япония и Замбия подписали меморандумы о развитии сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых, а также создании соответствующей инфраструктуры.
Документы были подписаны в ходе визита министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры в Замбию.
"Стороны условились взаимодействовать для обеспечения важными минералами, необходимыми для передачи энергии и противодействия рискам экономической безопасности; работать над проектами, выгодными обеим сторонам, путем обеспечения равного доступа к информации, взаимных визитов и технического сотрудничества", — отмечается в пресс-релизе японского ведомства.
Кроме этого, представители Японии и Замбии условились "способствовать развитию не только проектов по разработке ископаемых как таковых, но и людских ресурсов, инфраструктуры и цепочек поставок, которые для этого нужны".
В документе также отмечается, что особое внимание будет уделяться проектам в области добычи меди, а также никеля и кобальта.