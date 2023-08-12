МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Япония и Замбия подписали меморандумы о развитии сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых, а также создании соответствующей инфраструктуры. Япония отреагировала на решение России приостановить налоговое соглашение

Документы были подписаны в ходе визита министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры в Замбию.

"Стороны условились взаимодействовать для обеспечения важными минералами, необходимыми для передачи энергии и противодействия рискам экономической безопасности; работать над проектами, выгодными обеим сторонам, путем обеспечения равного доступа к информации, взаимных визитов и технического сотрудничества", — отмечается в пресс-релизе японского ведомства.

Кроме этого, представители Японии и Замбии условились "способствовать развитию не только проектов по разработке ископаемых как таковых, но и людских ресурсов, инфраструктуры и цепочек поставок, которые для этого нужны".

В документе также отмечается, что особое внимание будет уделяться проектам в области добычи меди, а также никеля и кобальта.