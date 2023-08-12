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В Германии захотели вернуть "благословение" России
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Экспорт газа из России в страны Европы является "благословением", которое надо вернуть. С таким заявлением выступил член партии "Альтернатива для Германии" Антон Барон. Как... ПРАЙМ, 12.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, германия, европа, экономика, энергетика, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа из России в страны Европы является "благословением", которое надо вернуть. С таким заявлением выступил член партии "Альтернатива для Германии" Антон Барон.
Как цитирует политика немецкое издание Zeit, все старания Берлина по выстраиванию экономики с опорой на возобновляемые источники энергии — не устойчивая конструкция, а уход от одной зависимости к другой.
"Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания", — отметил Барон.
Он обратил внимание на то, что власти Германии отключают атомные и угольные электростанции, все больше и больше выстраивая процессы за счет возобновляемых источников. "Хотя хранилищ нет", подчеркнул политик в беседе с изданием.
По его мнению, Берлин не должен принимать решения по важным для страны вопросам, таким как энергетика, исходя из ситуации на Украине. В первую очередь надо думать о благополучии собственных граждан.