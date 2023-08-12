МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа из России в страны Европы является "благословением", которое надо вернуть. С таким заявлением выступил член партии "Альтернатива для Германии" Антон Барон. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 12 августа

Как цитирует политика немецкое издание Zeit, все старания Берлина по выстраиванию экономики с опорой на возобновляемые источники энергии — не устойчивая конструкция, а уход от одной зависимости к другой.

"Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания", — отметил Барон.

Он обратил внимание на то, что власти Германии отключают атомные и угольные электростанции, все больше и больше выстраивая процессы за счет возобновляемых источников. "Хотя хранилищ нет", подчеркнул политик в беседе с изданием.

По его мнению, Берлин не должен принимать решения по важным для страны вопросам, таким как энергетика, исходя из ситуации на Украине. В первую очередь надо думать о благополучии собственных граждан.