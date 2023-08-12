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"Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине
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Предстоящий политический сезон окажется для Украины тяжелым. Это связано с тем, что все больше государств призывают Киев к переговорам с Москвой, заявил министр иностранных дел... ПРАЙМ, 12.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, политика, экономика, дмитрий кулеба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Предстоящий политический сезон окажется для Украины тяжелым. Это связано с тем, что все больше государств призывают Киев к переговорам с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю", — цитирует политика издание РБК-Украина.
Голоса политических партнеров Украины звучат все громче, предупреждает Кулеба.
"Будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — отметил дипломат.
Кремль неоднократно подчеркивал, что готов сесть за стол переговоров с Киевом, однако правительство Зеленского ввело запрет на переговорный процесс за уровне закона.