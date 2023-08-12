МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Предстоящий политический сезон окажется для Украины тяжелым. Это связано с тем, что все больше государств призывают Киев к переговорам с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В Германии захотели вернуть "благословение" России

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю", — цитирует политика издание РБК-Украина.

Голоса политических партнеров Украины звучат все громче, предупреждает Кулеба.

"Будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — отметил дипломат.

Кремль неоднократно подчеркивал, что готов сесть за стол переговоров с Киевом, однако правительство Зеленского ввело запрет на переговорный процесс за уровне закона.