МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Решение властией Украины о проведении контрнаступления, не обладая для этого необходимыми вооружением, стало причиной огромных потерь ВСУ. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Dialogue works выступил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон. "Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине

"В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — считает военный аналитик.

Джнсон отметил также, что у сформированного Владимиром Зеленским режима изначально не шансов на успех в спецоперации. Однако американские политики и эксперты продолжали вводить президента Украины в заблуждение. Ему обещали, что украинцы придут к триумфу.

По мнению эксперта, основной причиной разгрома ВСУ стало отсутствие необходимого количества систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских установок. Без них не стоило даже пытаться перейти в наступление на территории, которую успели укрепить российские военные.