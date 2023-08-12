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Зеленскому раскрыли неожиданные новости об операции ВСУ
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Решение властией Украины о проведении контрнаступления, не обладая для этого необходимыми вооружением, стало причиной огромных потерь ВСУ. С таким заявлением в эфире... ПРАЙМ, 12.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, украин, владимир зеленский, политика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Решение властией Украины о проведении контрнаступления, не обладая для этого необходимыми вооружением, стало причиной огромных потерь ВСУ. С таким заявлением в эфире YouTube-канала Dialogue works выступил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон.
"В результате наступления украинские войска потеряли примерно 60 тысяч солдат — это безумно высокие цифры. <…> На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами", — считает военный аналитик.
Джнсон отметил также, что у сформированного Владимиром Зеленским режима изначально не шансов на успех в спецоперации. Однако американские политики и эксперты продолжали вводить президента Украины в заблуждение. Ему обещали, что украинцы придут к триумфу.
По мнению эксперта, основной причиной разгрома ВСУ стало отсутствие необходимого количества систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских установок. Без них не стоило даже пытаться перейти в наступление на территории, которую успели укрепить российские военные.