МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Восстановление Гавайских островов от последствий разрушительных лесных пожаров, которые охватили острова Мауи и Большой и уничтожили более двух тысяч зданий, может обойтись в 5,52 миллиардов долларов США, сообщают власти округа Мауи. В Приморье остаются подтопленными более 4,3 тысячи частных домов

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев Джоша Грина сообщил о том, что число жертв самых смертоносных лесных пожаров в США, который продолжаются на Гавайях, достигло 89 человек.

Власти округа Мауи на своей странице в соцсети опубликовали статистику, согласно которой 2170 строений были повреждены или уничтожены, среди них 86% жилых зданий. Примерная сумма восстановления оценивается в 5,52 миллиардов долларов США.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон ранее сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.