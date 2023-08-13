МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Руководство Национального банка Украины (НБУ) объявило о планах перейти от фиксированного курса доллара на гибкий обменный курс валют, сообщает "РБК-Украина". Испугались всерьез. Банк России спешит на помощь рублю

"После 18 месяцев фиксированного курса гривны к доллару Нацбанк готовится отказаться от временной меры и перейти к гибкому обменному курсу", — отмечает НБУ в своем сообщении.

Когда было принято решение о фиксированном курсе и жестких административных ограничениях, они были оптимальны только в перспективе ограниченного определенным отрезком времени периода. "Со временем приводят к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента, стимулируют накопление валютных рисков. В противоположность этому большая гибкость курса является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий", — цитирует издание Нацбанк.

Также поясняется, что переход на гибкий курс можно расценивать как стратегию смягчения валютных ограничений.

В частности, он возможен только по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок, а его колебания будут отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке. В то же время НБУ планирует ограничивать колебания курса, используя как инструмент интервенций, так и корректирующие введенные валютные ограничения.

В начале 2022 года НБУ установил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Позднее, в июле прошлого года, курс изменился почти на 25 процентов: доллар стоил 36,57 гривны.