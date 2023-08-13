МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. развитие сотрудничества между Москвой и Бейрутом угрожают влиянию Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. К такому выводу пришел обозреватель издания Newsweek Том О'Коннор. США перестанут помогать Украине перед выборами, утверждают СМИ

По мнению автора, причина кроется в том, что президент США Джо Байден сосредоточен на ситуации вокруг Украины, и не обращает внимания на другие процессы в мире. "Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам", — пишет он.

В подтверждение О'Коннор перечисляет инициативы, которые проводят российские власти в этом регионе. В частности, Москва осуществляет инвестиции в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью. В том числе — в сфере образования, спорта и культуры.

Колумнист добавил, что Помимо этого Россия прорабатывает возможности расширения сотрудничества с Ливаном в другой критически важной сфере — энергетическая безопасность стран Ближнего Востока.

"Российский бизнес может получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов", — цитирует издание эксперта Российского совета по международным вопросам, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН и преподавателя МГИМО Игоря Матвеева.

Также, считает автор статьи, Белому дому нельзя забывать и о предвыборной гонке в Ливане: кандидат в президенты страны Сулейман Франжье является приверженцем развития партнерских отношений с Россией.