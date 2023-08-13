МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Тяжелые потери Украины в контрнаступлении показывают, что американские политики просчитались и им придется исправлять ошибку, пишет китайское издание "Гуаньча".

"Без лишнего шума". В США возмущены новым союзником России

Огромные потери Киева в контрнаступлении не останавливают власти. Это, считает китайское издание, связано со стремлением сохранить поддержку стран Запада во главе с США.

По мнению читателя "Гуаньча", Киеву все равно придется столкнуться с разочарованием, так как перед выборами США будут отказываться от масштабной помощи украинскому режиму.

"ВСУ в условиях сильных потерь бронетанковой техники непрерывно посылали пехоту штурмовать высоты противника, в результате чего все вокруг оказалось завалено телами их солдат. Стратегия Соединенных Штатов по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью провалилась. Сейчас Владимир Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места от тревоги", — отмечает автор.

Зеленского ждет скорое разочарование: как бы ни повел себя Киев дальше, Белый дом будет "убирать кошелек за пазуху". В том числе — виной тому будут служить разногласия Республиканской и Демократической партий по вопросу Украины.

Как сообщал телеканал CNN, 71 процент сторонников Великой старой партии считает, что конгресс не должен одобрять новый пакет финансовой помощи Киеву. 59 процентов считают, что Вашингтон уже достаточно сделал и надо остановиться. В то же время 62 процентов сторонников демократов уверены, что нужно продолжать финансирование Зеленского.

Хотя две партии не пришли к общему мнению в вопросе Украины, считает автор, две политические силы США "пришли к негласному пониманию, что помощь "без учета издержек" скоро канет в прошлое".