2023-08-13T16:50:41+03:00
2023-08-13T16:50:41+03:00
2023-08-13T16:50:41+03:00
2023
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В США разоблачили очередную "чепуху" о России
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Американская разведка неверно оценивает цели России на Украине. С таким заявлением выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон. Как... ПРАЙМ, 13.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, россия, политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Американская разведка неверно оценивает цели России на Украине. С таким заявлением выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон.
Как сообщил бывший служащий разведывательного ведомства в эфире YouTube-канала Judging Freedom, в Вашингтоне продолжают повторять ложь относительно намерений Москвы восстановить СССР, хотя это не соответствует реальности.
"Они (ЦРУ, — прим. ред.) продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Они все еще говорят эту чепуху", — заявил джонсон.
Он добавил, что американская политика видит главной целью ослабление России, что является большой ошибкой.
Москва начала специальную военную операцию, пытаясь остановить создание Западом на Украине анклава для развала России, неоднократно заявлял президент Владимир Путин. Он отмечал, что еще в 1991 году недружественные страны ждали, что государство не сумеет оправиться и выстоять само по себе. Однако Российская Федерация сумела не только устоять, но и возродиться. Это все еще не дает покоя США и Европе, резюмировал Путин.