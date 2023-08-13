МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. От призыва на воинскую службу на Украине откупаются тысячи граждан, покупая липовые медицинские справки и приписывая лишнюю хворь, пишет британское издание FT. Эта статья масштабах взяточничества среди украинских военкомов вызвала резкую реакцию у читателей издания. В США разоблачили очередную "чепуху" о России

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал приказ с перечнем начальников областных военкоматов, которые подлежат увольнению. Это было связано с выявлением следователями огромного числа взяток с целью откупиться от призыва в армию по медицинским показаниям.

По мнению британских читателей, поддержка страны партнерами на Западе просто обязывает Украину искоренить коррупцию и отладить армию.

Как пишет пользователь Ostap, в сети часто можно встретить видео, на которых сотрудники украинских военкоматов запихивают в машины упирающихся призывников, в ночных клубах насильно вручают повестки, а в поездах и грузовиках регулярно отлавливают "зайцев-уклонистов".

"Да в западноевропейских крупных городах полным-полно молодых украинцев. Если вы говорите, что все они "айтишники", то, наверно, на Украине есть несколько Кремниевых долин или Тайваней, полных незаменимых IT-специалистов…", — добавляет Kadyk.

Blissfully Aware подтверждает, что только в его небольшом городке в Саксонии он видел сотни таких украинских персонажей. "И, видимо, конфликт помогает им стать богаче. Во всяком случае, машины у них на порядок новее и дороже, чем у нас!", — добавил он.

Другой читатель привел в пример ситуацию с украинским чиновником и его дочерью: как чиновник с мизерной официальной зарплатой оплачивает отпрыску дорогую рекламу и клипы? "Дочь Данилова, главного советника Зеленского, была замечена танцующей в торговом центре Gulliver в центре Киева, демонстрируя рекламу своего музыкального клипа за 35000 долларов. Как может украинский госслужащий с мизерной зарплатой позволяет себе такую роскошь для своей дочери и катапультировать ее на сцену украинской поп-музыки?", — ставит он вопрос.

В комментариях упомянули и другую статью издания "Половина этого итальянского пляжного городка — отпускники, а вторая половина сбежала с украинской родины", где перечисляется многомиллионная собственность семьи украинского президента в итальянской Тоскане. "Этот дом, и он, и его жена, и партнеры также фигурируют в "Панамском досье". Видимо, Зеленский неплохо зарабатывал на телевидении! Ха-ха!", — делает вывод комментатор.