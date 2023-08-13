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Беспилотники "Ланцет", которые стоят на вооружении Минобороны России, смогли уничтожить большую часть артиллерии ВСУ, рассказал бывший сотрудник разведки ВС США Скотт Риттер в... ПРАЙМ, 13.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, скотт риттер, политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Беспилотники "Ланцет", которые стоят на вооружении Минобороны России, смогли уничтожить большую часть артиллерии ВСУ, рассказал бывший сотрудник разведки ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol.
"Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их", — отметил собеседник.
Пом мнению американского специалиста, уже в ближайшее время такого уровня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут наносить удары целыми "роями". Это позволит уничтожать военную технику с большей эффективностью. Этому не смогут противостоять даже системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Украины.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" были смоделированы и произведены компанией ZALA AERO. Этот тип БПЛА могут работать на дальности в несколько десятков километров: они способны нести на эти расстояния боевые части массой три или пять килограммов разных типов, в зависимости от необходимости.