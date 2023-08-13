МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Беспилотники "Ланцет", которые стоят на вооружении Минобороны России, смогли уничтожить большую часть артиллерии ВСУ, рассказал бывший сотрудник разведки ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol. "Бесстыдники"! Британцы шокированы новостями о коррупции на Украине

"Если вы посмотрите, что убивает украинские артиллерийские системы, то это чаще всего не контрбатарейная борьба, а беспилотники "Ланцет", которые находят цели и ликвидируют их", — отметил собеседник.

Пом мнению американского специалиста, уже в ближайшее время такого уровня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут наносить удары целыми "роями". Это позволит уничтожать военную технику с большей эффективностью. Этому не смогут противостоять даже системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Украины.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" были смоделированы и произведены компанией ZALA AERO. Этот тип БПЛА могут работать на дальности в несколько десятков километров: они способны нести на эти расстояния боевые части массой три или пять килограммов разных типов, в зависимости от необходимости.