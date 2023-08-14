МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Власти Украины наложили запрет на ввоз из Польши птицы после сообщения о вспышке болезни Ньюкасла на одной из ферм, сообщает Poultry World. По мнению польских производителей, такие ограничения соседней страны — неоправдано. Ведь вспышку выявили только на единственном хозяйстве. Украину предупредили о вероятном расколе с Польшей

По данным издания, на польско-украинской таможне застряли порядка полумиллиона цыплят, им грозит гибель в ужасных условиях.

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз мяса птицы и яиц от польских поставщиков. Причина — опасения по поводу болезни Ньюкасла. Однако, по мнению польских фермеров, это решение противоречит здравому смыслу.

"Польша подтвердила вспышку болезни Ньюкасла 12 июля на птицефабрике недалеко от Топильца в Подляском воеводстве. Это первый случай болезни Ньюкасла в стране за последние 49 лет", — отмечает издание.

Как сообщили в Национальной палате птицеводов и производителей кормов (KIPDiP), для польского птицеводческого бизнеса этот запрет Киева стал ударом. Порядка 0,5 миллиона суточных цыплят, заказанных украинскими фермерами, застряли на таможне.

По заявлению Катажины Гавроньска (Katarzyna Gawrońska), директора KIPDiP, что запрет Украины неоправдан: болезнь Ньюкасла выявили на одной ферме в Польше, а большая часть импорта поступает из незараженных воеводств.

Ограничения на импорт суточных цыплят также могут добавить проблем украинской птицеводческой отрасли, которая с трудом справляется с инфляцией и ростом издержек. В конечном счете, это ударит по покупателю: именно польский налогоплательщик оплатит и удорожание электричества, и рост цен на корма, и падеж птицы на таможне. Впрочем, ассоциация птицеводов Украины также заявила, что в сентябре цены на мясо птицы снова вырастут.