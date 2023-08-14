МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Польша хочет провести референдум, чтобы снизить зависимость страны от Евросоюза. Причина — перенаселение восточноевропейской страны беженцами из-за нового иммиграционного плана Брюсселя, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого. Поляки возмутились украинским запретом на импорт птицы

Политики в Варшаве хотят спросить у граждан, готовы ли они принимать "тысячи нелегальных мигрантов", как того требуют новые правила Евросоюза.

Как заявил Моравецкий, референдум пройдет 15 октября текущего года,в один день с выборами в парламент Польши. Граждан попросят ответить, следует ли стране принимать иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Миграция и безопасность накануне выборов стали для правящей партии Моравецкого "Право и справедливость" (PiS) ключевыми вопросами. Кампания политического блока по продлению своего восьмилетнего правления началась на прошлой неделе.

Напомним, что Евросоюз предложил равномерно распределить прибывающих в регион мигрантов между странами-членами, тем самым разделив ответственность за людей, въезжающих в блок без разрешения. Официально это решение было одобрено министрами внутренних дел стран ЕС в июне. Польша и Венгрия выступили против.

На референдуте попросят ответить только на один вопрос:

"Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, введенного европейской бюрократией?"

Партия PiS придерживается националистических взглядов и обращает внимание, что экономика страны все больше тратит на мигрантов, чем на социалку для своих граждан. The Guardian пишет, что Польша впустила к себе более миллиона украинцев, которые в основном белые и христиане. Но в течение многих лет — особенно в разгар кризиса с беженцами в 2015 году — политические лидеры высказывались против приема мусульман и других представителей разных культур, утверждая, что они угрожают культурной самобытности и безопасности страны.