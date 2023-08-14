МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В "новую эру промышленной политики" под ударом оказались небольшие государства, пишет The Wall Street Journal. Даже тем, кто успел создать устойчивую промышленность, как Великобритания или Сингапур, не хватает сил и масштаба, чтобы уметь противостоять в экономической битве с "крупняком", считают эксперты. Польша идет наперекор Евросоюзу из-за украинских беженцев

Сейчас крупнейшие экономики выигрывают за счет таких козырей, как субсидии и протекционизм. Они могут позволить себе застолбить "рынки будущего". Такие страны как Британия и Сингапур этими возможностями не обладают.

В выигрыше оказываются те страны и конгломераты, как Евросоюз и США. Они выдают налоговые кредиты производителям аккумуляторов, оборудования для выработки солнечной энергетики и на другие "зеленые" технологии. Япония также заявила о намерении выделить 150 миллиардов долларов на финансирование инвестиций в зеленые технологии и энергетику. По мнению автора статьи, тем самым они пытаются снизить зависимость от Китая, обладателя преимущества в ряде отраслей, в том числе — по производству аккумуляторов и выработке полезных ископаемых для этих целей.

Недавно покинувшая ЕС Британия и технологичный Сингапур, как ни странно, остались позади "в новую эру агрессивной промышленной политики". Им не хватает денег, чтобы конкурировать на этом рынке. Впрочем, развивающиеся страны, например, Индонезия, также под угрозой, резюмирует издание.