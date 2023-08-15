МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. США и Европа создают риски новой глобальной рецессии, глубину которой сейчас сложно предсказать, говорится в докладе Росконгресса "Тлеющий кризис: когда и где начнется глобальная рецессия?", который имеется в распоряжении РИА Новости. Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году, пишет СМИ

"Основные риски глобальной рецессии сосредоточены в США и Европе… Глубина и продолжительность грядущей рецессии может стать сюрпризом, так как плохо поддается прогнозированию", — уверены в Росконгрессе.

Авторы отмечают, в частности, что на Уолл-стрит экономический спад ждут с начала 2022 года. "О его приближении говорят два последовательных квартала с отрицательной динамикой ВВП в прошлом году, действия ФРС по повышению процентной ставки, что часто совпадает с рецессией, а также многочисленные рыночные и статистические признаки, которые исторически были чрезвычайно надежными индикаторами того, что проблемы грядут", – поясняется в документе.

Пока ситуация в американской экономике выглядит достаточно благоприятно, но, по мнению экспертов, небольшой период спада возможен уже во втором полугодии 2023 года.

Данные банковского кредитования в Европе, по мнению авторов, показывают, что европейские экономики уже сейчас могут находиться в глубокой рецессии. В докладе отмечается, что самые большие проблемы наблюдаются в Германии и Италии, так как эти страны обладают большим производственным сектором, а спрос на товары продолжает сокращаться. При этом восстановление европейской экономики после спада может оказаться очень длительным, так как сопутствующие проблемы могут означать деиндустриализацию. "А без сильной промышленности справиться с последствиями будет сложнее", – заключают авторы.

В глобальном масштабе ситуацию осложняет ситуация на рынках Азии. Эксперты видят признаки, что Китай сейчас тоже движется к рецессии, которая будет сдерживать его экономическое развитие долгие годы.

"Азия в последние годы была островком стабильности и надеждой для мировой экономики. Сейчас перспективы роста здесь в среднем также ухудшились из‑за ужесточения финансовых условий. Есть большие риски снижения экономик во многих странах, учитывая ограниченное возможности бюджетов и истощение резервов… А это означает, что в мире не останется локомотивов, способных вытянуть мировую экономику из кризиса быстро", – заключают эксперты.