МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Южная Корея в первой половине этого года нарастила экспорт товаров в Россию на четверть — до 3,8 миллиарда долларов, сильнее всего выросли поставки никеля, в частности никелевых труб, — в 54 раза, подсчитало РИА Новости на основе данных таможни республики. Южная Корея снова предоставит финансовую помощь Украине

Согласно данным ведомства, Южная Корея поставила в Россию за первые шесть месяцев текущего года товаров на 3,8 миллиарда долларов, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 28%.

Главными экспортируемыми товарами стали двигатели — их поставки в денежном выражении выросли вдвое, до 881,5 миллиона долларов. На втором месте оказались автомобили, хотя стоимость их экспорта выросла лишь на 1% — до 747 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают изделия из железа и стали, в основном металлоконструкции, закупки которой выросли в 1,9 раза — до 582,5 миллиона долларов.

Одновременно сильнее всего за первое полугодие выросли поставки никеля, в частности никелевых труб, — в 54 раза, до 2 миллионов долларов. Также резко увеличились закупки кормов для животных — в шесть раз, до 246 тысяч долларов. Наконец, Южная Корея в 3,6 раза нарастила ввоз в Россию различных ручных инструментов — в 3,6 раза, до 81 миллиона долларов.

В то же время Южная Корея импортировала из России товаров в 1,8 раза меньше, чем год назад — 4,95 миллиарда долларов против 8,9 миллиарда долларов. Основными статьями импорта стали минеральное топливо, в частности уголь и нефтяные газы, — их было куплено на 3,4 миллиарда долларов, рыба — на 555 миллионов долларов, а также алюминий — на 327 миллионов долларов.