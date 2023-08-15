МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-июле 2023 года вырос на 7,3%, составив 26,434 триллиона юаней (3,657 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. В Китае вышли данные по безработице

Розничные продажи в городах Китая в январе-июле выросли на 7,3%, составив 22,945 триллиона юаней (3,174 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 3,489 триллиона юаней (482,76 миллиарда долларов), увеличившись на 7,7%.

Отдельно в июле показатель достиг отметки в 3,676 триллиона юаней (508,55 миллиарда долларов), рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 2,5%.

Розничные онлайн-продажи в Китае за первые семь месяцев года выросли на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 8,3 триллиона юаней (1,14 триллиона долларов).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2022 года снизился на 0,2%, составив 43,973 триллиона юаней (6,522 триллиона долларов по курсу на январь 2023 года), розничные онлайн-продажи выросли на 4%, достигнув 13,785 триллиона юаней (2,044 триллиона долларов).

Также данные государственного статистического бюро КНР свидетельствуют, что в объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-июле 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно в июле 2023 года показатель вырос на 3,7% в годовом выражении.

Объем производства в добывающей промышленности в июле вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в обрабатывающей — на 3,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,1%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

Также статистическое бюро сообщило, что Китай в январе-июле 2023 года нарастил добычу нефти на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, природного газа — на 5,7%.

Китай в январе-июле 2023 года добыл 122 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 1,9%. Объем переработки нефти за первые семь месяцев года достиг 426,7 миллиона тонн, повышение показателя в годовом выражении составило 10,9%. Отдельно в июле 2023 года объем добычи нефти в КНР составил 17,3 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1%), объем переработки в июле достиг отметки в 63,1 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 17,4%). При этом в январе-июле страна увеличила импорт нефти на 12,4% в годовом выражении — до 325,75 миллиона тонн.

Добыча газа в Китае в январе-июле 2023 года составила 134 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,7%. Отдельно в июле 2023 года добыча газа в Китае составила 18,4 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 7,6%.

Импорт газа за первые семь месяцев года вырос на 7,6%, до 66,8 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля, так, в январе-июле текущего года рост показателя составил 3,6%, объем производства достиг отметки в 2,67 миллиарда тонн, при этом Китай на 88,6% увеличил импорт угля — до 260 миллионов тонн. Отдельно в июле на китайских шахтах добыли 380 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 0,1%.