МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-июле 2023 года выросла на 4,8%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Рост ВВП России ускорился во втором квартале текущего года

В 2022 году ВВП Казахстана, по окончательным данным, вырос на 3,3%. По итогам января-июня рост ВВП страны составлял 5%.

"По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг — 4,7%", — сказал Куантыров на заседании правительства во вторник.

В конце июня премьер-министр республики Алихан Смаилов заявлял, что рост экономики Казахстана по итогам текущего года в сравнении с предыдущим годом ожидается на уровне 4,5-5%.