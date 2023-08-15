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2023
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ВВП Казахстана за семь месяцев вырос на 4,8 процента
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Экономика Казахстана в январе-июле 2023 года выросла на 4,8%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. В 2022 году ВВП Казахстана, по окончательным... ПРАЙМ, 15.08.2023
новости, экономика, мировая экономика, казахстан, минэкономики, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-июле 2023 года выросла на 4,8%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.
В 2022 году ВВП Казахстана, по окончательным данным, вырос на 3,3%. По итогам января-июня рост ВВП страны составлял 5%.
"По итогам января-июля текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,6%, а в сфере услуг — 4,7%", — сказал Куантыров на заседании правительства во вторник.
В конце июня премьер-министр республики Алихан Смаилов заявлял, что рост экономики Казахстана по итогам текущего года в сравнении с предыдущим годом ожидается на уровне 4,5-5%.