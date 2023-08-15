МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Рост мирового спроса на редкоземельные металлы может повлиять на расстановку сил: страны Запада перестают диктовать условия развивающимся государствам, впадая в зависимость производителей, пишет издание Financial Times. Испанцы жалуются, что остались без денег россиян, пишет El País

"Главными игроками являются Россия, Китай, Чили, Индонезия, Аргентина", — констатирует автор статьи.

При этом страны, зависимые от поставок редкоземельных металлов, такие как США, члены Евросоюза и Япония, пытаются обойти условия производителей, но сейчас это уже не так просто.

Одной из крупнейших в мире страной по объемам запасов меди и кобальта является Демократическая Республика Конго.

Кобальт — ярко-зеленый порошок, играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей, и Конго обеспечивает порядка 70% потребностей мира. "ДРК, крупнейший в мире производитель кобальта, начинает играть мускулами, когда дело доходит до металлов, необходимых для перехода к альтернативным источникам энергии", — отмечает издание. Власти африканской страны проводят масштабную проверку по всем своим добывающим предприятиям и выявляют, кто из них недоплачивал в казну. Это, отмечает издание, миллиарды долларов.

Недовольны ситуацией, когда иностранные компании выводят ценные ресурсы, не ставя интересы Конго в учет, и государственные компании: они выступают за вмешательство для поддержания высоких цен на кобальт: "Избыток предложения необходимо правильно отрегулировать. Некоторые экспортные квоты будут нам полезны", — комментирует один из менеджеров госпредприятия.

Что касается никеля, то на долю трех ведущих производителей (Индонезия, Филиппины и Россия) приходится две трети мирового рынка. 90 процентов мировой добычи лития обеспечивают Австралия, Чили и Китай.

И в ближайшие годы спрос на редкоземельные металлы будет только расти. Это означает, что страны, добывающие дефицитные ресурсы, смогут регулировать рынок в угоду себе. В том числе, вводить экспортные пошлины для тех, кто покупает сырье. Не исключена и национализация таких предприятий. Если богатые полезными ископаемыми страны получат больше экономических выгод, то заплатят за них — западные партнеры. Ведь именно такие страны, как США, Япония и члены Евросоюза наиболее зависимы от товаров, в производстве которых используются литий, кобальт и никель.